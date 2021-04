L’Inter pianifica il mercato e pensa ad un possibile scambio in difesa con il Real Madrid: rinnovo difficile e nuova pista per il francese

La stagione volge al termine, ma per le squadre di Serie A è già tempo di pianificare le mosse per il calciomercato. L’Inter è vicina all’obiettivo scudetto e in società già si pensa a come rinforzare la rosa. Qualche operazione sarà impostata e tra i reparti da rinnovare c’è la difesa, dove potrebbe essere inserito un calciatore in rotta con il Real Madrid.

Calciomercato Inter, scambio con il Real Madrid

Il Real Madrid, ancora in corsa sia in campionato che Champions League, è alle prese con alcuni rinnovi spinosi. A preoccupare i ‘Blancos’ è la posizione di Raphael Varane, centrale classe 1993 in scadenza tra un anno. Il francese è un pilastro della formazione di Zidane (già 38 presenze in stagione), ma per restare in Spagna chiede un esoso aumento dell’ingaggio, nonostante abbia già garantito uno stipendio di 8 milioni l’anno. Queste cifre spaventano il Real, pronto anche a cederlo se non dovesse ritrattare la sua posizione.

Da qui l’idea di un possibile scambio con l’Inter che coinvolga Milan Skriniar, vecchio pupillo del patron Perez, ma blindato con i nerazzurri da un contratto sino al 2023. I rapporti tra i due club, però, sono ottimi, tanto che è lecito ipotizzare uno scambio alla pari Varane-Skriniar, con un valore di 55 milioni per entrambi i cartellini. Una soluzione che – sulla carta – accontenterebbe tutti, ma al momento resa difficile dall’esoso stipendio del francese, fuori dalla portata delle casse nerazzurre.