Con la cessione di Lautaro Martinez, l’Inter avrebbe un tesoretto niente male con cui tentare tre colpi per continuare a sognare

Il diciannovesimo scudetto per l’Inter, ormai, sembra più una questione matematica, che una vera e proprio questione di campo. E quindi, con un distacco dalle dirette inseguitrici in campionato abbastanza ampio, c’è tempo e modo di preoccuparsi del calciomercato. A causa della pandemia, ma non solo, però i soldi scarseggiano e per poter arrivare a centrare colpi di prestigio, la dirigenza ha bisogno di vendere. L’agnello sacrificale potrebbe essere proprio Lautaro Martinez, grazie al quale si potrebbe tentare la strada per arrivare a tre nomi top in Europa.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez ceduto per finanziare tre colpi

A rivelare quest’indiscrezione, in casa Inter, è ‘Tuttosport’. Il quotidiano sportivo, infatti, proprio oggi ha rivelato che con l’addio dell’attaccante argentino, Lautaro Martinez appunto, potrebbe riuscire a strappare qualche big alle dirette concorrenti per la Champions League non solo in Italia. In coppia con Romelu Lukaku, il classe ’97 sta facendo molto bene, e non solo da quest’anno. Il rinnovo di contratto, d’altra parte, potrebbe anche non arrivare, e al momento con la clausola rescissoria da 111 milioni di euro, valida solo per l’estero, i nerazzurri avrebbero un grande tesoretto a cui attingere.

I tre colpi in canna sarebbero il difensore centrale tedesco, Antonio Rudiger, il suo compagno di squadra al Chelsea il terzino sinistro Emerson Palmieri, e l’attaccante dell’Olympique Lione, Memphis Depay, che saluterà la Francia a parametro zero quest’estate. In tutto servirebbero circa 40 milioni di euro, 25 per il primo, 15 per l’azzurro e a zero arriverebbe invece l’attaccante, anche in orbita Juventus.

I colpi sarebbero niente male, vero, ma l’Inter potrà rinunciare al suo Lautaro?