La Juventus vuole vivere un calciomercato importante per rialzarsi e pensa al colpo importante a centrocampo: occasione dalla big

La stagione della Juventus fin qui è stata tutt’altro che semplice, e ora bisognerà provare a raggiungere risultati importanti per provare a chiuderla nel migliore dei modi. I bianconeri sono ormai fuori dalla lotta scudetto visto il troppo distacco che c’è dall’Inter capolista, ma non devono comunque mollare per raggiungere un posto nella prossima Champions League.

Dopo nove anni dunque si interrompe la striscia di successi della ‘Vecchia Signora’ in Serie A, che vuole blindare il quarto posto per vivere un finale sereno. A metà maggio poi ci sarà anche la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, che potrebbe leggermente salvare la fine della stagione attraverso la conquista di un titolo.

Calciomercato Juventus, occasione Saul: può salutare l’Atletico Madrid

La società non smette di lavorare sul calciomercato e studia un nuovo colpo per la prossima annata. I bianconeri ora potrebbero mettere nel mirino un nome importante per il centrocampo, parliamo di Saul Niguez dell’Atletico Madrid. Il calciatore classe 1994 non starebbe vivendo mesi semplici e la bomba arriva da ‘Don Balon’.

Il portale spagnolo infatti fa sapere che la mossa di Simeone di sfruttare Saul sulla fascia sinistra non ha portato i frutti sperati e per questo motivo il tecnico starebbe pensando all’addio. Il ‘Cholo’ pensa che il calciatore cresciuto nel settore giovanile dei ‘Colchoneros’ non tornerà più ai livelli di inizio carriera e per questo motivo pensa al suo addio.

La Juventus osserva la situazione ed è pronta all’assalto: sul piatto i bianconeri potrebbero mettere circa 48 milioni di euro.