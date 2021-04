La Juventus inizia a programmare il futuro e sogna già il colpo importante per la panchina: c’è la risposta a sorpresa

È un’annata davvero complicata quella che sta vivendo la Juventus, che vuole provare a rialzarsi in questo finale di stagione cercando di raggiungere gli ultimi due obiettivi rimasti. La compagine allenata da Andrea Pirlo infatti ora deve provare ad arrivare almeno quarta in Serie A per garantirsi la qualificazione alla prossima Champions League e vuole anche vincere la finale di Coppa Italia che si disputerà a metà maggio.

I bianconeri hanno fallito l’obiettivo scudetto a causa dei troppi passi falsi e ora devono almeno provare a salvare l’annata raggiungendo il minimo. Anche in Champions League l’avventura è stata tutt’altro che semplice: nonostante il primo posto a discapito del Barcellona, la ‘Vecchia Signora’ è uscita già agli ottavi di finale contro il Porto, una squadra sicuramente inferiore sulla carta.

Calciomercato Juventus, tentativo per Klopp: il tedesco dice di no

Questa annata difficile potrebbe portare la società ad effettuare un nuovo cambio in panchina, che sarebbe il terzo negli ultimi tre anni. L’esperimento Pirlo da esordiente fin qui non ha funzionato e per questo la sua posizione sembra in bilico: al suo posto infatti si potrebbe preferire un tecnico con maggiore esperienza per cercare il salto di qualità in futuro.

Un nome che piace alla società è sicuramente quello di Jurgen Klopp, che nel 2019 ha alzato la Champions League con il Liverpool, squadra con il quale ora c’è qualche difficoltà di troppo e la qualificazione alla massima competizione europea sembra ormai irraggiungibile. Secondo ‘Don Balon’ la Juventus avrebbe fatto un tentativo per l’allenatore dei ‘Reds’ ma la proposta sarebbe stata declinata.

Nonostante le difficoltà, infatti, pare che Klopp voglia restare a lungo a Liverpool e ha intenzione di rialzarsi nella prossima stagione, a meno che non sia il club stesso ad esonerarlo ma al momento c’è massima fiducia nei suoi confronti.