Il futuro di Gianluigi Donnarumma è sempre in bilico: il portiere del Milan tra rinnovo e addio, ecco il possibile sostituto

Saranno settimane intense in casa Milan anche per quanto riguarda il futuro di Gianluigi Donnarumma. Ora la società rossonera vuole ipotecare la qualificazione alla prossima Champions League per poi concentrarsi sul possibile rinnovo di ‘Gigio’, che difenderà i pali dell’Italia agli Europei in programma a giugno. Così tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni: la dirigenza milanese è sempre al lavoro per trovare un possibile sostituto all’altezza, che ptorebbe arrivare anche dalla Serie A.

Calciomercato Milan, Meret per il post Donnarumma: scambio maxi

L’idea suggestiva per il possibile nuovo portiere del Milan arriverebbe proprio dalla Serie A: nel mirino ci sarebbe sempre il portiere del Napoli, Alex Meret, che si è sempre alternato tra i pali con Ospina sotto la gestione Gattuso. Così in caso di addio di Donnarumma, la prima scelta sarebbe proprio l’estremo difensore friulano.

Il Napoli penserebbe ad uno scambio alla pari con il centrale del Milan Alessio Romagnoli: i due giocatori italiani hanno la stessa valutazione intorno ai 25-30 milioni. Lo stesso difensore rossonero sarebbe anche sul punto di non rinnovare il suo legame contrattuale con il Milan. Nelle ultime ore si è diffuso anche un retroscena su un suo possibile approdo al Barcellona con Mino Raiola sempre al lavoro per i suoi assistiti.

Un maxi affare in vista della prossima stagione con Napoli e Milan, sempre alla ricerca di profili interessanti per puntellare i reparti delle rispettive rose. Le due big d’Italia sono concentrate, infine, per rientrare tra le prime quattro della Serie A: la prossima Champions League sarà sempre più avvincente con i top player d’Europa.