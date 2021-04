L’Inter continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per essere protagonista in estate: colpo a zero, possibile beffa

Prima lo Scudetto, poi l’Inter penserà attentamente a come puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il programma per la prossima stagione non è stato ufficializzato con lo stesso allenatore nerazzurro che si siederà a tavolino con la dirigenza. In due anni la compagine milanese è riuscita a conquistare una finale di Europa League e uno Scudetto: ormai mancano soltanto pochi punti prima di festeggiare ufficialmente. Nel mirino del club nerazzurro ci sarebbe un profilo interessante, ma potrebbe arrivare una possibile beffa.

Calciomercato Inter, Aissa Mandi colpo a parametro zero

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” l’Inter sarebbe vicinissimo alla firma di Aissa Mandi in vista della prossima stagione. Il giocatore concluderà a fine giugno il suo legame contrattuale con il Betis: l’algerino non avrebbe rinnovato il suo contratto e così si libererà a parametro zero dal club spagnolo.

Un colpo a costo zero molto interessante visto che si tratta di un difensore completo, ormai autorevole nel campionato spagnolo nel momento migliore della sua carriera. E ci sarebbe stato nelle ultime ore un forte interessamento del Villarreal che tenterà l’impossibile, invogliando anche il giocatore a rifiutare l’offerta dell’Inter. Il club spagnolo starebbe pensando ad un profilo importante per dare più riposo all’esperto ex Napoli, Raul Albiol, e un sostituto all’altezza in caso di cessione di Pau Torres.

Nonostante si possa ad un’operazione complessa, il Villarreal è molto fiducioso per poter eguagliare la stessa offerta dell’Inter. Mandi ha già dato l’ok alla società nerazzurra per firmare il suo nuovo contratto, ma al momento non ci sarebbe ancora la firma ufficiale.