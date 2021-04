La Juventus vuole sistemare la situazione di Paulo Dybala e pensa allo scambio: no del Manchester United, c’è la controfferta

Non è un’annata semplice quella che sta vivendo la Juventus, che a un mese dalla fine ha ormai fallito gli obiettivi principale e deve provare a chiudere al meglio per salvare il salvabile. I bianconeri infatti sono già usciti agli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, una squadra sicuramente inferiore sulla carta, e ora sono ormai troppo lontani dalla conquista dello scudetto.

L’Inter è in vetta alla classifica di Serie A e ha conquistato ben dodici punti in più dei bianconeri, che dopo nove anni sono costretti a dire addio al gradino più alto del podio. La ‘Vecchia Signora’ adesso dovrà lottare per conquistare una delle prime quattro posizioni per andare in Champions League e inoltre a metà maggio giocherà la finale di Coppa Italia con l’Atalanta, per provare a portare a casa un titolo.

Calciomercato Juventus, futuro Dybala: no allo scambio con Pogba. Il Manchester United ‘libera’ Martial

La Juventus ora inizia a pensare al futuro e vuole provare a rinforzarsi visto che negli ultimi anni c’è stato un calo piuttosto notevole. I bianconeri devono sicuramente provare a rinforzare il proprio centrocampo, reparto che sembra essere più in difficoltà, e allo stesso tempo devono risolvere la situazione legata a Paulo Dybala, che ha il contratto in scadenza tra un anno.

La società ha provato a scambiare l’argentino per arrivare a Paul Pogba, ma il Manchester United non sembrerebbe intenzionato a far partire il proprio centrocampista. I ‘Red Devils’ però vogliono Dybala e per questo motivo avrebbero pronta la controfferta mettendo sul piatto Anthony Martial, visto che il francese non sta vivendo una grande annata ed è in uscita, così come riportato dal ‘The Sun’.

In questo modo, dunque, la Juventus non sistemerebbe il centrocampo ma avrebbe comunque un nuovo attaccante di qualità da inserire in rosa.