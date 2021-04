Nuovi guai per Zlatan Ibrahimovic, dalla Svezia arriva l’indiscrezione di una violazione commessa dall’attaccante: ecco cosa rischia

È un periodo davvero complicato quello che sta vivendo Zlatan Ibrahimovic, che dopo l’espulsione ingiusta contro il Parma e il pranzo a Milano in zona rossa, potrebbe avere nuovi problemi calcistici per attività fuori dal campo. Secondo quanto riportato da ‘Aftonbladet’, infatti, lo svedese avrebbe violato il codice etico Fifa e Uefa poiché è proprietario del marchio di scommesse ‘Bethard.com’, con sede a Malta.

I due enti infatti vietano ai partecipanti di avere interessi in aziende di scommesse e per questo motivo Ibrahimovic potrebbe essere sanzionato, così come riportano dalla Svezia, visto che nell’ultimo periodo è sceso in campo sia in Europa League (organizzata dall’Uefa) che nelle gare con la Nazionale (che riguardano la Fifa).

Qualora la violazione dovesse essere confermato, le sanzioni vanno da una multa da circa centomila euro fino a un’eventuale sospensione da tutte le attività legate al calcio per un massimo di tre anni.