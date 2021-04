Juventus e Inter continuano a pensare a nuovi colpi in attacco: possibile futuro in Serie A per il giovane top italiano

Saranno settimane importanti in casa Juventus e Inter. Le due big d’Italia vorrebbero programmare la prossima stagione senza fretta. E le due compagini della Serie A potrebbero rinforzare il reparto offensivo con nuovi colpi davvero interessanti. Nel mirino ci sarebbe il top player italiano, pronto anche a fare il suo ritorno in Italia.

Calciomercato Inter e Juventus, Kean per l’attacco in Serie A

Moise Kean, attaccante italiano classe 2000, potrebbe anche pensare di fare il suo ritorno in Serie A. Attualmente sta entusiasmando tutti con la maglia del PSG e sarebbe anche sul punto di essere protagonista ai prossimi Europei con l’Italia: tutto dipenderà dalle sue prossime prestazioni con la compagine parigina, che è volata in semifinale in Champions League.

Dopo la sfida contro il Bayern Monaco, l’ex attaccante della Juventus, di proprietà dell’Everton, ha svelato la verità ai microfoni di Sky Sport: “Non ho giocato molto all’Everton e avevo bisogno di quell’esperienza al PSG. Qui Pochettino crede in me. Il mio futuro? Non so cosa succederà dopo il prestito dell’Everton, vedremo”. Come svelato, inoltre, dal quotidiano sportivo “Tuttosport” Inter e Juventus sarebbero sulle sue tracce per rinforzare il loro attacco in vista della prossima stagione. Per lui possibile ritorno in Serie A per tornare a brillare in Italia.

L’Europeo, infine, potrebbe rappresentare la ciliegina sulla torta dopo una stagione importante sotto la Tour Eiffel. Con Tuchel è stato impiegato anche al centro dell’attacco, mentre Pochettino l’ha utilizzato anche come esterno nel tipico 4-2-3-1. Marotta lo conosce bene così come Paratici: sarà ancora sfida a distanza per arrivare a Kean, voglioso anche di avvicinarsi a casa visto che è cresciuto ad Asti.