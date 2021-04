Il Milan potrebbe essere rilevato da nuovi gruppi, ma è arrivata la smentita dal diretto interessato: “Non lo compriamo”

Novità possibili per il futuro della società rossonera. Il Milan potrebbe essere anche rilevato da nuovi gruppi, sempre interessati ad espandere il marchio glorioso del club milanese. Poco fa sono arrivate le dichiarazioni di Antonio Belloni, che ha smentito l’interessamento per acquistare a breve il Milan come riportato da “Il Sole 24 Ore” con la chiosa finale inerente ad una battuta anche sul suo tifo.

Calciomercato, la verità di Belloni sull’acquisto del Milan

Il direttore generale del gruppo LVMH, Antonio Belloni, ha ricordato le sette acquisizioni effettuati in Italia dal gruppo francese. Il miglioramento è arrivato sulla base della redditività come lui stesso ha svelato: “Ad esempio nel caso di Fendi e Bulgari la redditività è migliorata di sei volte”.

Lo stesso membro del comitato esecutivo e del consiglio di amministrazione di LVMH ha rivelato: “In Lvmh vogliamo fare ancora tanto. Anche vedendo la maxi operazione Tiffany, ma vogliamo sempre nuove opportunità”. Infine, è arrivata la smentita per acquistare il Milan: “Smentisco categoricamente quest’operazione, che ha attratto più interesse di tutte le altre che abbiamo fatto… Poi sono juventino e dovrei dimettermi!”, la sua battuta finale.

Il Milan continuerà a crescere sia dal punto di vista sportivo che rispetto a quello economico per arrivare a nuovi traguardi. Il brand sta crescendo nuovamente dopo alcuni anni di purgatorio: tutto è collegato dagli obiettivi sportivi che i rossoneri conquisteranno in vista dei prossimi anni. Ci sarà, quasi sicuramente, anche il ritorno in Champions League di Ibrahimovic e compagni.