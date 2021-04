Alla TV di CMIT è intervenuto il sottosegretario alla salute Costa: diversi temi affrontati, come l’Europeo e i tifosi negli stadi

Il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa è intervenuto alla CMIT TV di ‘Calciomercato.it’. Ha affrontato diversi temi, come la questione dei vaccini e la presenza dei tifosi negli stadi. Svelato anche un retroscena sui prossimi Europei. Di seguito le sue parole: “Europei a Roma? Sono contento, perché su questa posizione mi sono espresso fin da subito da quando si è pronunciata la UEFA. L’idea di dare l’ok agli Europei può rappresentare un messaggio di speranza e di fiducia, e penso che dobbiamo avere la responsabilità di fare delle scelte con un piano vaccinale che sta iniziando a produrre risultati con oltre 13 milioni di cittadini che hanno avuto almeno una dose. L’idea quindi di dare l’ok agli Europei rappresenta una speranza che possa aprire le strade ad altre aperture“.

Costa ha parlato anche della Turchia a proposito della competizione calcistica tra Nazionali: “Ci sono stati una serie di incidenti diplomatici con la Turchia, che ha provato a portarci via l’Europeo. Ma alla fine si terranno nel nostro paese”.

CMIT TV | Costa: “Più del 25% di pubblico negli stadi? Credo proprio di sì”

Commento, poi, sulla capienza negli stadi: “Più del 25% di pubblico per gli Europei? Credo proprio di sì, ma dirò di più. Si potrebbe anche dare un segnale per la finale di Coppa Italia o per l’ultima o le ultime due giornate di campionato con una percentuale più bassa. Dobbiamo dare delle prospettive certe e contribuire a non alimentare tensione e disagio, dando delle risposte. Mi auguro che si lavori su questa strada, al di là del calcio si tratta di segnali che danno fiducia“.

Costa conclude parlando della vaccinazione per gli atleti e la ripartenza dello sport: “L’incontro in programma con Gravina toccherà questi temi. Lo sport ha un ruolo fondamentale nella nostra società. Per quanto riguarda la vaccinazione per gli atleti, oltre quelli che non fanno parte delle forze dell’ordine, io credo che dobbiamo dare la priorità morale alla sicurezza degli ultraottantenni e delle persone fragili, per i quali tra l’altro non manca molto. Esaurite queste priorità, credo che vaccinare i nostri atleti lo diventerebbe insieme ad altre. Il tavolo tecnico lo istituisco domani e ci saranno altre notizie importanti“.