In estate sarà rivoluzione anche in casa Barcellona: così Lionel Messi ha indicato le due possibili cessioni a giugno

Dopo una prima parte di stagione da dimenticare, il Barcellona è tornato protagonista in campionato cercando così di superare l’Atletico Madrid per la conquista della Liga. Il club blaugrana metterà a segno diverse cessioni eccellenti, che potrebbero proprio interessare la Juventus.

Calciomercato Juventus, doppia cessione da urlo da Barcellona

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” Lionel Messi avrebbe così indicato le prime due cessioni da urlo: da una parte il centrale francese Umtiti, che ha reso sotto le aspettative dopo il Mondiale vinto con la Francia nel 2018; dall’altra il talentuoso giocatore transalpino Antoine Griezmann, che non ha conquistato appieno l’ambiente catalano. Il centrale blaugrana, dopo il grave infortunio al ginocchio, non è tornato più ad essere quello di prima.

Così la Juventus potrebbe pensare così al doppio acquisto virando su obiettivi di assoluto valore. La cosa certa è che andranno via sicuramente da Barcellona con una vera e propria rivoluzione in atto. Per i due addii pronti anche degli sconti sui cartellini dei due calciatori di assoluto valore.

Il club bianconero potrebbe pensare, in particolar modo, al centrale francese per rinforzare la retroguardia che non sta dando in questa stagione ottime sensazioni subendo tanto nell’arco dei novanta minuti.