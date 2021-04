La Juventus continua a monitorare Zidane in caso di addio con Pirlo: il tecnico francese lancia messaggi criptici sul futuro al Real Madrid

La Juventus crede ancora in un finale di stagione positivo. La vittoria ottenuta nel recupero contro il Napoli rilancia mister Pirlo al terzo posto, allontanando il pericolo di rimanere fuori dalla prossima Champions League. Il futuro del tecnico sarà stabilito a giugno, ma la società non smette di guardarsi intorno, con Zinedine Zidane sempre in cima alla lista dei preferiti in caso di addio.

Calciomercato Juventus, le parole di Zidane

L’allenatore del Real Madrid lancia messaggi criptici dalla Spagna in un momento importante per la sua stagione. I ‘Blancos’ sono ancora in corsa per vincere lo scudetto – sono a tre punti dall’Atletico primo – e si sono aggiudicati l’andata dei quarti di finale di Champions League, battendo 3-1 il Liverpool. Al termine della sfida ai ‘Reds’, Zidane ha dichiarato: “L’Italia è nel mio cuore, ho passato cinque anni a Torino e la Juventus è ancora importante per me. Ma adesso sono al Real“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, dalla Spagna | In pole per l’ex Serie A

Zidane ha un contratto in scadenza con il Real Madrid nel 2022, ma a giugno potrebbe salutare, a prescindere da come andrà la stagione. L’allenatore francese – riporta ‘Diario Madridista‘ – è imprevedibile e il club spagnolo sa che sarà impossibile veicolare le sue scelte. È sempre stato così, quando era giocatore ed ora da allenatore. Ma quali le ipotesi sul tavolo di Zidane?

Calciomercato Juventus, allenatore al bivio

La prima ipotesi è la permanenza al Real Madrid per un’altra stagione, ma al momento non sembra avere molto credito. Due le alternative: il ritorno alla Juventus, per la prima volta nelle vesti di allenatore, o la Nazionale francese. Mister Pirlo Pirlo sta vivendo una delle peggiori stagioni degli ultimi anni: il rischio esonero è all’ordine del giorno, fatto che spalancherebbe le porte a Zizou che a Torino è una leggenda.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo | Torna di moda l’ex Inter

L’altra opzione è la Nazionale francese. Didier Deschamps ha un contratto fino ai Mondiali di Qatar 2022, ma un’eventuale brutta figura agli Europei anticiperebbe la data della sua dipartita con Zidane che sa perfettamente quanto la Federazione del suo Paese lo consideri come futuro commissario tecnico. Nessuna strada è preclusa, e nel clima di totale incertezza vi è solo un postulato: sarà Zidane a decidere il suo futuro.