La Juventus progetta i prossimi colpi di calciomercato con una possibile rivoluzione per la sessione estiva: addio e cambio di strategia

Sono ore calde in casa Juventus che, salvo nuovi rinvii, domani affronterà il Napoli per il recupero di Serie A. Dall’ufficialità della positività al Covid di Bernardeschi alle prossime operazioni di calciomercato durante l’estate: arrivano le indiscrezioni del noto giornalista Tony Damascelli.

Calciomercato, rivelazione Juventus: cambia la strategia

Non è un mistero che nei piani della Juventus per la prossima stagione vi fosse un colpo di spessore tra i pali. Caccia al portiere che prosegue, con Buffon vicinissimo al ritiro e Szczesny ad un passo dai 31 anni. Il nome caldo, da mesi, è quello di Donnarumma che non ha ancora rinnovato con il Milan e potrebbe partire a zero. A raffreddare la pista che porta al rossonero è il giornalista Tony Damascelli.

Intervenuto a ‘Radio Radio’, ha spiegato il suo pensiero: “La Juventus cerca un portiere che sappia giocare con i piedi. Donnarumma è un buon portiere tra i pali ma non uno che sappia giocare con i piedi”. Una bocciatura, dunque, per il 99 del Milan accostato alla ‘Vecchia Signora’ da diverse stagioni. “Resta un nome importante, è il portiere della nazionale ma la Juventus ha bisogno di altro”, ha aggiunto Damascelli.

Il giornalista ha poi concluso lanciando la bomba: “Bisogna capire chi farà il mercato, perchè Paratici viene dato lontano a Torino per il prossimo mercato estivo”.