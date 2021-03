Tiene banco in casa Juventus il futuro di Cristiano Ronaldo: in scadenza l’anno prossimo con la società bianconera, per l’addio dell’asso portoghese potrebbe essere decisiva una particolare condizione contrattuale

Il derby con il Torino, settimana prossima, nella testa della squadra bianconera. In casa Juventus, però, continua a tenere banco quello che sarà il destino di Cristiano Ronaldo. Tra permanenza ed un addio sempre più probabile nel prossimo calciomercato estivo, spunta una ‘condizione’ per vedere il portoghese lontano da Torino.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: il Real trova la ‘soluzione’

Secondo quanto riportato da ‘Defensacentral’, il Real potrebbe aver trovato la soluzione ideale per il ritorno di Cristiano Ronaldo a Madrid. Per sgravare gli oneri fiscali sia dalle spalle del portoghese che soprattutto da quelle del club spagnolo, la firma di CR7 avverrebbe per una singola stagione, fino al 30 giugno 2022. Se il Real desse a Ronaldo un solo anno di contratto, il portoghese non sarebbe considerato residente in Spagna, evitando di perdere per la tassazione il 50% del suo stipendio.

L’attaccante eviterebbe la tassazione del 50% per tutti gli altri redditi provenienti da sponsorizzazioni o facenti parte del suo patrimonio. Come non residente, pagherebbe solo il 19%. Una soluzione che incastrerebbe le esigenze economiche del Real Madrid con la voglia dell’asso lusitano di tornare a vestire la maglia dei ‘Blancos’ con un anno d’anticipo sulla scadenza contrattuale con la Juventus.

Situazione quindi in divenire, con CR7 ed il Real Madrid che potrebbero avvicinarsi in maniera concreta nelle prossime settimane.