Il Real Madrid potrebbe pensare all’acquisto di Cristiano Ronaldo per un ritorno da favola del campione portoghese

Cristiano Ronaldo può partire in estate. Il campione portoghese è sempre al centro di numerosi dibattiti sul fronte calciomercato con il possibile addio in vista della prossima stagione. Il Real Madrid è molto attivo per un ritorno da favola del lusitano, pronto a cambiare nuovamente aria per nuovi successi importanti per il prosieguo della sua carriera entusiasmante.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Dybala per la stella | Controproposta!

Calciomercato Juventus, l’offerta del Real Madrid a Ronaldo

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il Real Madrid sarebbe disposto a pagare uno stipendio da 25 milioni a lordi al campione portoghese, che è stato deludente nella doppia sfida di Champions League contro il Porto. Inoltre, Cristiano Ronaldo è apparso poco lucido nelle ultime uscite stagionali, ad eccezione della tripletta da urlo contro il Cagliari.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto all’erede di Chiellini | Scambio con l’Inter

Lo stesso Pavel Nedved l’ha confermato anche in vista della prossima stagione con le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Dazn. Ora l’obiettivo resta quello di coltivare il sogno Scudetto, che ormai è troppo distante. Dopo tante stagioni vittoriose in Serie A la compagine bianconera potrebbe cedere lo scettro all’Inter, che è tornata protagonista sotto la gestione Antonio Conte.

La Juventus cercherà di capire con esattezza il suo futuro a partire dal prossimo mese con il contratto in scadenza nel giugno 2022. In caso di permanenza, partirebbe un nuovo assalto alla Champions League con l’entusiasmo di sempre. C’è aria di rinnovamento in casa bianconera per tornare ad essere protagonista anche a livello europeo con i migliori calciatori in circolazione. Non sarà facile vista che la concorrenza continua ad essere importante: tante big d’Europa vorrebbe continuare il proprio percorso di crescita. Il futuro di Cristiano Ronaldo resterà ancora in bilico per diverse settimane prima della sua decisione definitiva.