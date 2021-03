Calciomercato Juventus, sfida al Barcellona | Ronaldo 'porta' l'amico

La Juventus potrebbe mettere le mani su un ex calciatore del Milan, amico di Ronaldo sul quale c’è anche il Barcellona

L’esperienza di Cristiano Ronaldo alla Juventus sta facendo molto discutere, soprattutto per i risultati in Champions League. Nelle ultime tre stagioni, infatti, sono arrivate tre eliminazioni di cui una ai quarti, e due consecutive agli ottavi di finale. Il portoghese è arrivato dal Real Madrid per oltre 100 milioni di euro, con uno stipendio da 31 milioni l’anno. Si parla di un suo addio, ma a questo punto la permanenza almeno fino al 2022, ovvero fin quando scadrà il contratto.

Juventus, Ronaldo sponsor per Andre Silva

Ronaldo è un giocatore molto influente, anche in sede di mercato. La sua eventuale permanenza, dunque, potrebbe condizionare gli acquisti e le cessioni del ds Paratici. CR7 potrebbe essere dunque lo ‘sponsor’ che riporti in Serie A Andre Silva, ex attaccante del Milan oggi in Bundesliga.

I due sono molto amici e giocano insieme nella nazionale portoghese, e Andre Silva con la maglia dell’Eintracht Francoforte questa stagione ha segnato già 21 gol in 24 partite in campionato. Numeri molto alti, lontani dall’esperienza rossonera. Il suo costo si aggira intorno ai 35 milioni di euro, ma sul giocatore c’è già il Barcellona. I bianconeri potrebbero sfidare il club di Laporta forti della permanenza di Ronaldo.