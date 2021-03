Nel prossimo calciomercato estivo Paulo Dybala potrebbe dire addio alla Juventus dopo sei stagioni. Possibile scambio in Premier League e arrivo dell’ex Inter

Dybala è in vendita? Sì e lo ha confermato ufficialmente Pavel Nedved a ‘Dazn’: “Ci è mancato, credo che quest’anno non abbia disputato più di 800 minuti con noi: sono pochissimi. La sua presenza ci garantirebbe varianti offensive e reti che ovviamente ci sono mancate fin qui. Rinnovo? Ha un contratto di un altro anno, su cui non ho altro da aggiungere a quello che hanno detto il direttore Paratici e il presidente Agnelli. Ovvio, alla Juve tutti i giocatori vengono sempre valutati e si valutano tutte le possibilità di mercato – ha detto il vicepresidente bianconero in conclusione – è normale che sia così”.

Calciomercato Juventus, Dybala in cambio del big di Mendes: poi colpo in casa Psg

Dybala in vendita anche perché, nonostante una stagione praticamente anonima a causa di infortuni, rimane uno dei bianconeri più ambiti sul calciomercato. I principali acquirenti sono in Premier League, si parla a tal proposito anche del Manchester City alla ricerca di un erede del ‘Kun’ Aguero. Il classe ’93 di Laguna Larga rappresenta alla fine una grande ‘occasione’ che Pep Guardiola potrebbe decidere di cogliere al volo. A che prezzo? Senza prolungamento del contratto sempre in scadenza nel giugno 2022, il valore del cartellino del numero dieci difficilmente supererebbe i 55-60 milioni di euro. Da Torino, però, potrebbe arrivare una proposta di scambio con un calciatore a quanto pare molto apprezzato da Pirlo & Company, vale a dire Bernardo Silva, tuttocampista portoghese il cui agente è un certo Jorge Mendes, lo stesso di Cristiano Ronaldo. Dopo Cancelo-Danilo, quindi, possibile un altro scambio tra Juve e ‘Citizens’, uno scambio in questo caso alla pari e a cifre più alte (70-80 milioni?) con annesse super plusvalenze.

Quella che farebbe il club presieduto da Andrea Agnelli può consentire poi a Paratici e soci di provare a mettere le mani su un bomber di razza, che tanto manca all’attuale rosa. Il nome è quello di Mauro Icardi, vecchio pallino de ‘La Vecchia Signora’, con il PSG che potrebbe cederlo di fronte a una offerta da 65 milioni, pure bonus compresi.

A.R.