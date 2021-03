Calciomercato Milan, scambio con la Juventus | Kulusevski con Ibra

L’ultima suggestione in casa Milan sembra essere Dejan Kulusevski: possibile scambio con la Juventus. I dettagli

Il Milan ha avviato un progetto con Paolo Maldini di puntare sui giovani talenti in sede di mercato. Alcuni senatori sono arrivati, per integrare al meglio queste nuove leve, ma il succo è che il club rossonero lavora per il futuro. Ritornare in Champions League è l’obiettivo primario, affermarsi in Italia e in Europa con una squadra che esprime tutto il proprio potenziale verrà dopo. Intanto, l’ultima suggestione per il direttore tecnico potrebbe essere Dejan Kulusevski.

Milan e Juventus, scambio per Kulusevski

La Juventus ha acquistato Kulusevski per 35 milioni di euro, più altri eventuali 9 di bonus. Un affare per il futuro, anche se le sue prestazioni finora non sono state esaltanti. Lo svedese è una nuova suggestione per l’attacco del Milan, dove raggiungerebbe Ibrahimovic. Tuttavia, l’affare andrebbe impostato sulla base di uno scambio. Il club rossonero potrebbe proporre Alessio Romagnoli, il capitano, che nelle ultime settimane ha faticato e non poco a imporsi nell’undici titolare. E il suo contratto in scadenza nel 2022 fa il resto. Ma Paratici sembra più intrigato dall’ipotesi Bennacer, diventato un punto fermo del centrocampo di Stefano Pioli.