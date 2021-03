Il Milan continua a lavorare in vista della prossima stagione per programmare con chiarezza i dettagli: addio eccellente, ha scelto il suo futuro!

Il Milan è tornato ad essere protagonista in Italia e non solo. Anche a livello europeo la compagine rossonera è diventata, a poco a poco, apprezzata nuovamente con ottime prestazioni contro il Manchester United nel doppio confronto in Europa League. Dopo anni di fase calante, sta tornando la luce in casa milanese con un progetto iniziato già qualche mese fa. La volontà resta quella di arrivare ancora a giocatori più pronti, ma attenzione anche al fronte cessione. Al termine della stagione potrebbe esserci un addio eccellente.

Calciomercato Milan, Calhanoglu dirà addio in estate

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il talentuoso giocatore turco del Milan, Hakan Calhanoglu, non rinnoverà il suo contratto con il club rossonero. Addio a partire dal prossimo giugno con l’ultima offerta di prolungamento rifiutata sulla base di 4,5 milioni di euro a stagione. In questa stagione ha messo a segno complessivamente 7 gol con undici assist vincenti diventando micidiale in zona di rifinitura.

Il trequartista di Pioli avrebbe già chiuso un accordo con il Manchester United con le trattative tra le parti che vanno avanti già da diversi mesi. Al momento non si conoscono le cifre ufficiali del suo nuovo contratto, ma la cosa certa è che, a partire dalla prossima stagione, il turco giocherà ad Old Trafford per sposare un nuovo progetto avvincente della sua carriera. Addio a parametro zero in casa Milan visto che il suo contratto è in scadenza nel giugno 2021.

Il Milan sta portando avanti anche le trattative per altri rinnovi contrattuali, tra cui quelli di Donnarumma, Kessie e Calabria. Lo stesso Maldini starebbe lavorando in prima persona per trovare un accordo per i vari calciatori della rosa rossonera, pronti a legarsi per altre stagioni. Da non sottovalutare, infine, la situazione intorno al futuro di Zlatan Ibrahimovic: tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime settimane.