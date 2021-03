Le ultime di calciomercato danno la Juventus assoluta protagonista, ma anche il Milan non scherza. Affare clamoroso sull’asse Milano-Torino: ecco tutti i dettagli

Non ci sono dubbi sul fatto che il centrocampo sia uno dei maggiori punti deboli della Juventus di Andrea Pirlo. A mancare non è solo la qualità, specie in relazione al passato (un passato non troppo remoto), ma soprattutto forza fisica, intensità e capacità di supportare gli attaccanti, spesso e volentieri lasciati soli al loro triste destino. Per questo motivo, in vista della prossima stagione e dunque del calciomercato estivo che verrà, il club bianconero è già al lavoro per aggiungere al reparto di mezzo tecnica e sostanza. A tal proposito, un profilo che piace moltissimo a Paratici e soci è quello di Franck Kessie, protagonista fin qui di una grande stagione con la maglia del Milan.

Calciomercato Juventus, assalto a Kessie: il Milan ‘apre’ con lo scambio

Autore di 10 gol, di cui 8 su calcio di rigore, l’ivoriano è cresciuto a dismisura sia sul piano squisitamente tecnico che tattico, ma pure a livello comportamentale non si registrano più ‘episodi’ negativi. L’ex Atalanta è di fatto uno dei leader dello spogliatoio, per alcuni pure il giocatore più determinante della squadra di Pioli, più di Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic. Approfittando del fatto che è in scadenza nel 2022, ovvero fra solo un anno, la Juventus potrebbe prospettargli a breve un contratto da 5,5 milioni di euro netti fino al 2025, lato ingaggio in pratica più del doppio rispetto a quello attuale in rossonero. Parliamo quindi di una proposta che ha tutte le carte in regola per intrigare il 24enne. Al Milan, invece, potrebbe venir offerto il cartellino di Demiral, vecchio obiettivo di Maldini, più 18 milioni di euro cash, per un totale di 43 milioni considerato che il centrale turco ha una valutazione sui 35. La società di Elliott, va detto, non ha tuttavia alcuna intenzione di cedere Kessie, nel mirino già del Real Madrid, anzi è all’opera per prolungare l’accordo con annesso aumento dell’ingaggio. L’agente chiederebbe sui 4,5 milioni…

Niente Juve per Kessie? Rumors ipotizzano che il Milan possa aprire in qualche modo alla vendita del suo pilastro solo in cambio di un super big bianconero, nello specifico di Paulo Dybala, anche lui in scadenza nel 2022 e di certo non un incedibile.

