Il calciomercato della Juventus vedrà l’approdo di un grande attaccante durante la prossima estate: occhi sul top player, si valuta lo scambio

In attesa di scendere in campo per il derby contro il Torino, sono già cominciate le riflessioni della dirigenza della Juventus per il prossimo calciomercato estivo. In tal senso, una clamorosa occasione potrebbe arrivare dalla Spagna: possibile assalto a Benzema, in uscita dal Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Benzema nel mirino: super scambio

Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, il futuro di Karim Benzema sarà con ogni probabilità lontano dal Real Madrid. La scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2022 e l’imminente approdo di Haaland dal Borussia Dortmund per 140 milioni, avrebbero convinto Perez a sacrificare il bomber francese. Ecco quindi che la Juventus che osserva da tempo l’evolversi della situazione della punta del Real, avrebbe già sondato il terreno per portare Benzema in Serie A.

L’Obiettivo di Paratici è quello di pianificare uno scambio con uno dei nomi maggiormente appetibili al club blanco: Rodrigo Bentancur. L’uruguagio, valutato circa 40-45 milioni di euro, rappresenterebbe l’ideale erede di Casemiro nella mediana di Zidane. Ecco quindi che la strada per Benzema potrebbe vedere la Juventus favorita per la firma del 33enne, la cui valutazione si aggira intorno ai 30 milioni.

Situazione in divenire, la società torinese può fare sul serio per il classe ’87 che in stagione ha già messo a segno 23 reti e 6 assist vincenti in 32 apparizioni complessive.