La Juventus è già proiettata ai prossimi colpi di calciomercato, con un effetto domino che può regalare a Pirlo il top player

Una batosta inattesa quella incassata dalla Juventus di Andrea Pirlo contro il Benevento. Serve una ripartenza immediata, già contro il Torino nel derby della Mole. Dal campo al calciomercato, la società bianconera potrebbe chiudere un colpo clamoroso grazie all’inatteso assist dal Napoli: ecco lo scenario.

Calciomercato Juventus, ‘assist’ e super colpo: i dettagli

Una girandola di colpi sull’asse Italia-Spagna-Inghilterra per regalare a Pirlo il tanto atteso ritorno a Torino di Paul Pogba. Secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital‘, il talento del Napoli Fabian Ruiz avrebbe chiesto la cessione. Lo spagnolo, valutato 40 milioni, piace da tempo all’Atletico Madrid e visto lo scarso feeling con Gattuso, vuole lasciare gli azzurri. Con Fabian a Madrid, i ‘Colchoneros’ darebbero il via libera alla partenza di Saul (per il quale serviranno 60-70 milioni) che, tra le altre squadre, piace al Manchester United.

Proprio i ‘Red Devils’, dai quali Pogba ha intenzione di separarsi per cercare fortuna altrove. Il francese, in scadenza l’anno prossimo con gli inglese, è valutato 60 milioni e la Juventus non vorrebbe perdere l’occasione di riportarlo in Serie A.

Un ritorno, quasi a metà prezzo rispetto alla cessione record del 2016, che farebbe contento un suo ex compagno, adesso alla guida dei bianconeri: Andrea Pirlo.