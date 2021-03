La Juventus pensa al cambio di allenatore e nel mirino c’è Nagelsmann: il tedesco può avviare una vera rivoluzione in difesa

Tempo di riflessioni in casa Juventus. Mentre la squadra lavora sul campo per cercare di compiere una clamorosa rimonta in campionato, la società medita sul futuro e sulle scelte per la prossima stagione. Tutti in discussione, dall’allenatore ai giocatori: tra le idee della dirigenza c’è anche il possibile addio di Pirlo e l’arrivo di un nuovo tecnico che rivoluzionerebbe – almeno in parte – la rosa.

Calciomercato Juventus, idea Nagelsmann

Mister Pirlo si gioca il futuro nei prossimi mesi. La Juventus è in finale di Coppa Italia e l’obiettivo minimo è vincere il trofeo. La società chiede anche il massimo sforzo per provare a recuperare l’Inter, distante al momento dieci punti. La strada è in salita, ma l’operato delle prossime settimane sarà valutato con attenzione dalla presidenza, pronta – in caso di esiti negativi – a guardarsi altrove.

Tra i nomi accostati alla Juventus per la prossima stagione c’è anche Julian Nagelsmann, giovane promessa del calcio tedesco. Appena 33enne, il tecnico sta facendo le fortune del Lipsia, attualmente secondo in Bundesliga e ancora in corsa per il titolo con il Bayern Monaco. La squadra ha anche la miglior difesa del torneo con appena 21 gol subiti, due in meno della Juventus.

Calciomercato Juventus, rivoluzione in difesa

E proprio la difesa potrebbe essere il mirino della dirigenza bianconera. L’eventuale approdo di Nagelsmann alla Juventus avvierebbe una rivoluzione del reparto arretrato. Il tecnico tedesco vorrebbe portare con se a Torino il cartellino di Ibrahima Konaté, difensore classe 1999 inserito dall’Uefa come uno dei 50 giovani più promettenti per la passata stagione. Il Lipsia – società con cui ha un contratto sino al 2023 – chiede 30 milioni.

Nagelsmann più Konaté: il futuro della Juventus sembra indirizzato. Il doppio approdo porterebbe – giocoforza – ad un duplice addio. La difesa bianconera non avrebbe più compresi nel progetto né Bonucci né Chiellini: il primo lascerebbe proprio la società in cerca di un nuovo club dove chiudere la carriera, mentre per il capitano prenderebbe piede l’ipotesi del ritiro a fine stagione.