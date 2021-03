La Juventus potrebbe perdere due degli obiettivi seguiti sul calciomercato in un colpo solo: occhio al Paris Saint-Germain

La sconfitta di ieri contro il Benevento di Filippo Inzaghi non è l’unica brutta notizia che arriva in casa Juventus, specie se la si somma alla pesante delusione dell’uscita dalla Champions League. Sempre più lontani dal primo posto dell’Inter, i bianconeri stanno perdendo terreno anche sul fronte calciomercato, con il Paris Saint-Germain pronto a rompere le uova nel paniere a Paratici & Co.

Calciomercato Juventus, irrompe il PSG | Icardi scambiato in Serie A!

La doppia beffa alla Juventus la sta per preparare il Paris Saint-Germain, anche tripla a pensarci bene. È notizia di ieri, infatti, che gli sceicchi, proprietari del club parigino, abbiano puntato gli occhi addosso a Memphis Depay. L’attaccante dell’Olympique Lione era uno degli obiettivi della dirigenza bianconera in vista della prossima stagione, ma qualcosa pare non stia andando come avrebbero voluto.

In effetti, l’arrivo a Parigi dell’olandese, quindici reti e nove assist quest’anno, libererebbe una pedina importante per il calciomercato, stessa pedina sulle cui orme ci sono, ancora una volta, i bianconeri: Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter e attaccante della Nazionale argentina, però, rientra anche negli interessi della Roma. Ed è proprio con i giallorossi che i parigini vorrebbero fare affari, in vista di un contraccambio, ovviamente.

L’idea che arriva dalla Francia è uno scambio tra big: “Vi diamo Icardi e voi ci date Zaniolo“, questa sembra essere la proposta presentata ai capitolini. Il centrocampista azzurro e della Roma, ancora fermo ai box dalla partita della Nazionale di settembre ma prossimo al ritorno sul rettangolo verde, è uno dei talenti che maggiormente ha colpito durante la passata stagione, nonostante i due infortuni nel giro di pochi mesi.

Qui, quindi, si compie la terza beffa per i bianconeri, perché tutti questi nomi erano effettivamente finiti nella lista dei desideri della Juventus, che per l’anno prossimo ha intenzione di rivoluzionare la sua rosa e investire pesantemente per l’arrivo di nuove forze che possano cambiare un po’ l’inerzia di questa stagione.