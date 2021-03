Il futuro del bomber del Milan, Zlatan Ibrahimovic, è ancora tutto da decidere: ma arriva un importante indizio sul rinnovo

Tornato titolare domenica contro la Fiorentina, Zlatan Ibrahimovic ha subito messo la firma sul successo del Milan. Infatti il gol del vantaggio contro i viola è proprio il suo, che conferma la sua importanza per la squadra rossonera. La questione futuro però è ancora in bilico, visto che il suo contratto scadrà a fine stagione e per ora ancora non si è deciso nulla su un eventuale prolungamento. Oggi nella prima conferenza stampa da quando è tornato in Nazionale, il bomber svedese lancia un indizio importante affermando: “Sul rinnovo sono ottimista, voglio migliorare e continuare a giocare in rossonero. Abbiamo creato un’ottima atmosfera nella squadra, e questo è il motivo per cui stiamo facendo bene. Il progetto del Milan è entusiasmante”. Parole dunque che fanno ben sperare per vedere Ibrahimovic con la maglia del Milan anche nella prossima stagione.