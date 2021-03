Calciomercato, addio Juventus | Ecco il futuro di Zidane

Zinedine Zidane potrebbe lasciare il Real Madrid, ma il suo futuro potrebbe non essere alla Juventus: i dettagli

La Juventus a fine stagione dovrà effettuare delle valutazioni su Andrea Pirlo, visto l’andamento della stagione. Il distacco che li separa dall’Inter è molto ampio, di dieci punti, in attesa del recupero con il Napoli. Ma anche l’uscita dalla Champions League per mano del Porto ha creato diversi malumori sulla figura del tecnico. Chiaramente, Pirlo è un allenatore alla prima esperienza su una panchina e qualche caduta ci può stare.

Juventus, nuova pretendente per Zidane

La Juventus, dunque, starebbe valutando l’addio di Andrea Pirlo. Al suo posto, Agnelli potrebbe ingaggiare Zinedine Zidane, attuale tecnico del Real Madrid. Il secondo ciclo di ‘Zizou‘ non è stato entusiasmante fino a questo momento e la Juve vorrebbe ingaggiarlo per trionfare in Champions dopo tanti anni. Tuttavia, emergono novità sul suo futuro. Secondo quanto riferito da ‘El Chiringuito TV‘, la Francia sta pensando a Zidane per il post-Deschamps.

Una scelta che permetterebbe al tecnico del Real di puntare seriamente alla vittoria del Mondiale di Qatar 2022, prendendosi una ‘pausa’ dai club. Una beffa per la Juventus che segue da tempo le vicende di Zidane