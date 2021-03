Calciomercato Juventus, super scambio sull’asse Londra-Torino: ipotesi Chelsea per Dybala, quattro i calciatori coinvolti

Dopo una stagione da MVP del campionato italiano e della Juventus di Maurizio Sarri, Paulo Dybala è un nome sempre caldo sul mercato internazionale. Nonostante la stagione in calo e al lungo infortunio (rimediato al legamento collaterale mediale e che lo sta obbligando a rimanere fermo ai box dal 10 gennaio), l’attaccante argentino gode di grandissima stima da parte dei principali top club europei: in particolare, dalla Premier League, dove diversi club in passato (Tottenham e Manchester United) hanno provato a farlo suo. E adesso, un altro club di Sua Maestà potrebbe presto affondare il colpo, scaldando l’asse Londra-Torino in maniera sensibile.

Calciomercato Juventus, che scambio col Chelsea: Dybala verso Londra

Attenzione, dunque, a quello che potrebbe essere il forte interesse del Chelsea per Paulo Dybala. D’altronde, anche la Juventus segue con dovizia di particolare due calciatori dei blues, come Kante ed Emerson Palmeri: due elementi che servirebbero (e anche tanto) a questa Juventus e che i bianconeri hanno spesso insidiato, nelle diverse sessioni di calciomercato.

L’ipotesi, allora, potrebbe essere quella di un super-scambio sull’asse Londra-Torino: la Juventus avrebbe puntato il fortissimo centrocampista francese come profilo ideale per sopperire alle lacune del proprio centrocampo. E ne chiederebbe l’inserimento come contropartita tecnica, al fianco di Emerson Palmeri, nella trattativa Chelsea-Dybala. Un maxi scambio da oltre 82 milioni di euro, con i bianconeri che inserirebbero nell’operazione anche il cartellino di Alex Sandro, considerato anche lui (potenzialmente) a fine ciclo con la Vecchia Signora.

Ipotesi e rumors di mercato, quindi, in vista di un’estate calcistica che si appresta ad essere rovente: ad oggi, non si registra ancora una vera e propria trattativa, ma la suggestione monta fortissimo da quel di Londra e intriga anche la dirigenza bianconera. Con una maxi-operazione del genere, i bianconeri non solo riuscirebbero a capitalizzare le cessioni di Dybala e Alex Sandro, ma riuscirebbero anche ad aggiungere al proprio organico due tasselli estremamente funzionali come Kante ed Emerson. Al calciomercato, poi, l’ardua sentenza.