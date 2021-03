Il Milan non riesce a compiere l’impresa e abbandona il sogno Europa League: Manchester United ai quarti di finale

Il Milan non riesce a superare lo scoglio del Manchester United in Europa League. Dopo l’ottimo risultato dell’andata all’Old Trafford, i rossoneri vengono sconfitti a San Siro per mano di Paul Pogba che condanna la squadra di Pioli. Il primo tempo è stato ben giocato dal Milan che ha tenuto il campo con personalità nonostante le assenze, rischiando molto poco.

Milan-Manchester United 0-1 | Tabellino marcatori

Ad inizio secondo tempo, però, entra in campo Paul Pogba che dopo pochi minuti sblocca il risultato con un tiro molto potente che ipnotizza Donnarumma che ha comunque qualche responsabilità. Un gol che demoralizza i rossoneri che non riescono più a creare fino a quando fa il suo ingresso in campo Ibrahimovic che si crea un’occasione di testa per pareggiare ma il portiere dei Red Devils gli dice di no. Lo United accede ai quarti di finale, anche il Milan si accoda alle italiane fuori dall’Europa.

Tabellino marcatori:

MILAN-MANCHESTER UNITED 0-1

48′ Pogba