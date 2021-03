Non mancano le critiche a Donnarumma per il gol subito da Pogba negli ottavi di Europa League

Negli ottavi di finale di Europa League tra Milan e Manchester United il momento della svolta arriva ad inizio secondo tempo. Dopo un primo tempo giocato con grande personalità dagli uomini di Stefano Pioli, ad inizio ripresa fa il suo ingresso in campo Paul Pogba che dopo pochi minuti lascia subito il suo marchio con un gol che beffa Donnarumma sul suo palo.

Geniale l’intuizione del francese ex Juventus, gravi responsabilità, però, per il portiere rossonero della Nazionale che è stato attaccato in maniera decisa dai tifosi sui social.

In 2 partite Donnarumma non ha fatto una parata e per ora siamo fuori per quel gol rapinato a Kessie — Marco (@reddevilrm) March 18, 2021

Pogba in 5 stagioni al MU è stato determinante più o meno per 3 mesi complessivi; nel 2017 trascinò la squadra alla vittoria in EL, insieme a Rashford, vediamo quest’anno #UEL — Bossebasta (‘O Professore) (@bossebasta) March 18, 2021

Anche Donnarumma na bella dormita, Pogba solo la poteva tirare — F7️⃣derico❤️🖤🧡 (@F7derico) March 18, 2021