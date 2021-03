Il prossimo calciomercato estivo potrebbe portare all’approdo, in Serie A, del talento protagonista in Champions League: c’è la proposta

Undici giornate al termine della Serie A con l’Inter che, in netto vantaggio, resta la favorita nella corsa scudetto. Dal campo al calciomercato, i pensieri sono già tutti alle prossime operazioni con un’intrigante pista per Milan e Roma che viene dalla Bundesliga: c’è la proposta ai due club italiani.

Calciomercato Milan e Roma, proposta dalla Germania

Occasione ghiotta dalla Bundesliga. Milan e Roma potrebbero puntare su un nuovo portiere in vista della stagione 2021/22. A rossoneri e giallorossi sarebbe stato proposto da alcuni intermediari il cartellino di Alexander Nubel. Il portiere 24enne, arrivato la scorsa estate al Bayern Monaco, è stato protagonista nell’ultima sfida di Champions contro la Lazio.

Di Nubel ha parlato anche Flick in conferenza stampa, non pronunciandosi sulla presenza di una clausola nel contratto del talentuoso portiere. Un’occasione importante, in prospettiva, per la porta dei due club che in tal senso potrebbero cambiare in vista del prossimo anno.

Con Donnarumma ancora in scadenza a giugno, il profilo di Nubel potrebbe fare comodo alla squadra di Pioli.