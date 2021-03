Calciomercato Milan, beffa in Portogallo | Addio Otavio

Il Milan dovrà dire addio a Otavio, trequartista del Porto: la firma è vicina, come dichiarato dal dirigente

Il Milan sta disputando un’ottima stagione, nonostante il brutto periodo che sta vivendo in campionato. Lo scudetto è ormai lontanissimo visti i 9 punti di distacco dall’Inter, però l’obiettivo stagione è la qualificazione alla prossima Champions League. Il dt Maldini è al lavoro per i rinnovi dei big, ma anche per rinforzare la rosa di Stefano Pioli in vista dell’anno prossimo. Uno dei nomi valutati è quello di Otavio, trequartista del Porto in scadenza di contratto il 30 giugno.

Milan, sfuma Otavio: parla il ds del Porto

Pinto da Costa, dirigente del Porto, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la situazione di Otavio: “Stiamo parlando con i suoi agenti e siamo vicini a un accordo per il rinnovo. Siamo quasi ai dettagli“. Per il Milan si tratterebbe di una vera e propria beffa, visto l’interesse per il trequartista brasiliano, che avrebbe alzato nettamente il livello del centrocampo rossonero. La firma con il Porto per prolungare l’accordo è molto vicina. Questa stagione ha segnato 5 gol e siglato 8 assist.