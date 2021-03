L’allenatore dell’Athletic Bilbao, Marcelino, racconta in un’intervista perché in passato ha rifiutato la panchina di Inter e Milan

In un’intervista ai microfoni di ‘Sky Sport’, il tecnico dell’Athletic Bilbao, Marcelino Garcia Toral, ha rivelato un interessante retroscena sul suo passato, che riguarda soprattutto il calciomercato di Inter e Milan, che lo volevano alla proprio corte non troppo tempo fa.

Calciomercato Inter e Milan, perché Marcelino ha rifiutato le due milanesi

Undicesimo nella Liga spagnola con una classifica piuttosto corta nelle posizioni centrali, l’Athletic Bilbao del mister spagnolo Marcelino Garcia Toral sogna ancora in grande in Coppa del Re. Infatti, sabato 3 aprile disputerà la finale contro la Real Sociedad della passata edizione, non ancora conclusa a causa dello stop dello scorso campionato dovuto alla pandemia, mentre sabato 17, invece, sarà invece in campo contro il Barcellona di Lionel Messi per l’atto conclusivo dell’edizione odierna.

Durante un’intervista ai microfoni di ‘Sky Sport’, l’allenatore dei Leoni ha svelato degli importanti retroscena riguardanti tre squadre di Serie A, ma soprattutto sulle due milanesi, che in passato si erano interessate all’ex centrocampista per la panchina. Oltre a Inter e Milan, però, anche la Fiorentina aveva fatto un pensierino sul tecnico dell’Athletic Bilbao, ma lui ha preferito rispedire al mittente tutte le proposte.

“A dicembre del 2019, c’è stato qualche piccolo contatto con l’Inter – ha detto Marcelino -, ma la mia idea era quella di riposare e recuperare le energie. Volevo dimostrare la mia passione, e quindi volevo un progetto per la stagione successiva”. Poi ci si è messo il Covid, spiega ancora, “e mi ha fatto cambiare prospettiva ed è arrivato l’Athletic. Sono orgoglioso e felice di aver accettato”.

Per quanto riguarda i rossoneri, invece, il mister ha detto: “Anche nel caso del Milan c’era un’opportunità, ma non ero preparato ad affrontare un’impresa del genere. Sarebbe stata un’avventura attraente, ma ho deciso di non aderire al progetto sia per onestà con la società, sia con i tifosi”, ha concluso il tecnico spagnolo.