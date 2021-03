La Juventus continua a tenere puntato il mirino su un top player in uscita: ma a rovinare i piani potrebbe essere David Beckham

La Juventus a fine stagione probabilmente effettuerà una vera e propria rivoluzione. Infatti i bianconeri in questa stagione hanno collezionato diverse delusioni, tra cui l’eliminazione in Champions League per mano del Porto, una delle squadre più abbordabili nell’urna di Nyon.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Guelpa ‘distrugge’ Dybala: “Non è un top player”

Oltre a valutare le possibili partenze, la società juventina è già al lavoro per trovare rinforzi importanti che possano aumentare il valore tecnico della rosa. Così Fabio Paratici da tempo ha messo il mirino in Spagna, dove un top player del Real Madrid sembrerebbe destinato a partire a fine stagione. A rovinare i piani bianconeri però potrebbe essere David Beckham, che vorrebbe portare il calciatore in MLS, nella sua Inter Miami.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, sirene dalla Premier per Dybala | Soldi e scambio!

Calciomercato Juventus, anche Beckham su Marcelo: lo vuole all’Inter Miami

La prossima sessione di calciomercato estiva è ancora lontana, ma la Juventus sin da ora è al lavoro per cercare di porre le basi per acquisti importanti per la prossima stagione. Ad essere da tempo nel mirino dei bianconeri è Marcelo, che sembrerebbe destinato a dire addio al Real Madrid al termine della stagione.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes.com’, non sarebbe solo la Juventus ad essere interessata all’acquisto del brasiliano, ma ci sarebbe anche l’Inter Miami. Infatti l’ex Real Madrid, David Beckham, presidente del club americano, sarebbe pronto a presentare un’offerta irrinunciabile al terzino brasiliano per portarlo in MLS. Il contratto di Marcelo scadrà il prossimo giugno 2022 e dunque i top club, tra cui la Juventus, si preparano all’assalto in estate. Ma a beffare tutti potrebbe essere proprio Beckham.