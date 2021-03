I dubbi sul futuro di Paulo Dybala nella Juventus continuano, ma il giornalista Luigi Guelpa è sicuro: “Non è un top player”

Juventus che a fine stagione dovrà iniziare a ragionare sul futuro della rosa e sui giocatori su cui continuare a puntare o meno. Uno dei casi da valutare attentamente è di sicuro quello legato a Paulo Dybala. Attualmente l’argentino sta scontando un infortunio al legamento collaterale del ginocchio, per il quale è volato fino in Spagna per vederci chiaro.

Durante questa stagione gli infortuni sono stati molti, che hanno portato la ‘Joya’ a disputare solamente 11 partite in Serie A, di cui 8 da titolare, mettendo a segno due gol e altrettanti assist, e 5 partite in Champions League, di cui 2 da titolare, con un gol segnato. Numeri certamente inferiori rispetto alle qualità mostrate da Dybala nel corso della sua carriera. Mentre i bianconeri ragionano su quale possa essere il suo ruolo in futuro, il giornalista Luigi Guelpa è già sicuro.

Calciomercato Juventus, Guelpa su Dybala: “Gli manca sempre qualcosa”

Juventus che aspetta il ritorno di Paulo Dybala, che affronta ancora l’infortunio al ginocchio rimediato lo scorso gennaio. I dubbi sull’argentino sono soprattutto riguardanti il suo ruolo nel futuro, e quanto i bianconeri possano ancora contare su di lui.

Ai microfoni di CMIT TV di ‘Calciomercato.it’, il giornalista sportivo Luigi Guelpa afferma: “Se Dybala possa essere il nuovo Cristiano Ronaldo per la Juventus? La sua qualità tecnica non si discute, però sembra appartenere a quella categoria di giocatori che può arrivare sempre all’85-90%. Poi alla fine gli manca quel qualcosa che lo fa essere leader, il giocatore che può risolverti la partita, quello che si considera un top player come Neymar, Mbappé, o Lewandowski. Dybala certamente può dare molto alla Juventus, e la sua assenza pesa in campionato come ha pesato in Champions League. Però o fa un cambio di marcia importante oppure parleremo di Dybala come un importante, ma che sicuramente non è un top player. Gli manca ancora qualcosa per essere un simbolo della Juventus”.