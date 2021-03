Il Chelsea sarebbe interessato a Dybala in sede di calciomercato: gli inglesi potrebbero proporre alla Juventus un clamoroso scambio

Ritorno alla vittoria per la Juventus in stagione. I bianconeri hanno conquistato i tre punti durante lo scorso match in trasferta contro il Cagliari. Risultato (3-1) più che convincente per gli uomini di Pirlo. Grande protagonista, inoltre, della partita è stato senza dubbio Ronaldo, con una nuova tripletta messa a segno. Questa prestazione, però, non può certamente bastare a risanare la ferita profonda causata dalla nuova eliminazione in Champions League, anche considerando il livello ed il momento dell’avversario. Molto probabilmente, infatti, la società deciderà di mettere in atto cambiamenti importanti nella rosa in sede di calciomercato. Uno dei nomi più in bilico in vista della prossima stagione è Paulo Dybala: per l’argentino spuntano sirene dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, il Chelsea punta allo scambio per Dybala

La Juventus avrà sicuramente bisogno di ricostruire. Alla sorprendente eliminazione in Champions si aggiunge anche la probabile perdita dello scudetto dopo nove anni di puro dominio. L’Inter, infatti, sembra irraggiungibile, considerando il filotto di risultati positivi che sta accumulando in campionato. Rimane la Coppa Italia, trofeo che non può certamente bastare a soddisfare le ambizioni bianconere. Peraltro, lo scontro in finale con l’Atalanta non sarà affatto semplice.

La società si muoverà, quindi, in sede di calciomercato per migliorare e rinnovare la rosa a disposizione in vista della prossima annata, anche sul fronte uscite. In particolare, Dybala potrebbe dire addio a breve: il contratto dell’argentino è ancora in scadenza nel 2022 e il club è possibile lo ceda durante l’estate per evitare una clamorosa perdita a parametro zero. La seconda punta continua ad attrarre importanti compagini per il futuro e, secondo quanto riferisce ‘France Football’, Chelsea e Tottenham sarebbero fortemente interessate.

I ‘Blues’, inoltre, potrebbero pensare di proporre uno scambio con un loro rilevante giocatore. Si tratta di Jorginho, centrocampista agli ordini del tecnico Tuchel. L’ex Napoli era finito nel mirino della ‘Vecchia Signora’ all’inizio dell’era Sarri. La valutazione del classe ’93 si aggira attorno ai 55-60 milioni di euro, una cifra a dir poco consistente tenendo presente le difficoltà legate al Covid e la distanza dal termine dell’accordo. I londinesi aggiungerebbero anche una parte cash da 10 milioni. La Juve, però, pare sia intenzionata a virare su altri profili.