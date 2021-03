Il futuro di Zlatan Ibrahimovic continua ad essere in bilico: ad insinuare dubbi sul rinnovo è anche il ritorno in Nazionale

Il Milan continua la propria rincorsa all’Inter, che però si è complicata e non poco dopo la sconfitta di domenica sera contro il Napoli. Ora i nerazzurri distano ben nove punti e bisogna guardarsi anche dalla Juventus che ora è a solo un punto di distanza.

A determinare molto il calo del Milan in questa seconda parte di stagione sono stati soprattutto i molti infortuni, tra cui quello di Zlatan Ibrahimovic, ancora out per un problema agli adduttori. Il suo futuro inoltre sembrerebbe essere sempre più complicato, con diversi dubbi sul rinnovo con la società milanista.

Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic: tanti infortuni e dubbi

Zlatan Ibrahimovic ha senza dubbio permesso al Milan di avere quella marcia in più per tornare nelle parti alte della classifica e sperare ancora in una rimonta scudetto. In questa stagione ha segnato 16 gol in 21 partite disputate, ma a giugno vedrà nuovamente scadere il proprio contratto con i rossoneri.

Il suo rinnovo di contratto però continua ad essere in dubbio, e le perplessità continuano a crescere. Infatti come riporta ‘Panorama’, sono tanti i dubbi riguardanti la condizione fisica dello svedese, che in questa stagione ha subito diversi infortuni e si può dire sia stato a ‘mezzo servizio’. Inoltre, dopo essere stato fuori nella settimana di Sanremo, per infortunio ma era già stato messo in conto, anche la scelta di tornare in Nazionale potrebbe essere vista come un atto egoistico. Tutto ciò dunque continua ad insinuare dubbi su ciò che potrebbe essere il suo futuro in rossonero, con il rinnovo al momento ancora non arrivato e per niente scontato.