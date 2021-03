La big inglese ci prova per il calciatore di una Juventus fresca di pesantissima eliminazione dalla Champions League, per il secondo anno consecutivo agli ottavi

In casa Juventus il clima è ancora molto pesante. Del resto non è semplice mandare giù l’eliminazione dalla Champions per il secondo anno consecutivo agli ottavi contro un avversario sulla carta nettamente più debole. Se la scorsa stagione è stato il Lione, senza dimenticare la precedente uscita ai quarti contro l’Ajax, quest’anno è stato il Porto a buttare fuori i bianconeri dalla massima competizione europea per club. Più di tutti ha deluso Cristiano Ronaldo, tanto che ora il tema addio a giugno si è fatto davvero rovente, mentre la nota lieta della serataccia all’Allianz Stadium’ quel Federico Chiesa autore una doppietta poi rivelatasi purtroppo inutile, illusoria per la sqaudra di Pirlo.

Federico Chiesa si è trasferito dalla Fiorentina alla Juventus in “prestito biennale oneroso, a cui si aggiunge l’obbligo di acquisto al terzo anno: 3 milioni per la stagione sportiva 2020/2021 e € 7 milioni nel corso per la stagione sportiva 2021/2022 e 40 di riscatto obbligatorio se i bianconeri arrivano tra le prime quattro in classifica o il calciatore gioca il 60% di presenze o almeno 10 gol e 10 assist nelle prime due stagioni“, come recita il comunicato dei bianconeri del 5 ottobre passato.

Calciomercato Juventus, offerta choc per Chiesa

Fin qui il rendimento del classe ’97 è andato ben oltre le previsioni e soprattutto i molti pareri contrari che ebbe il suo acquisto avvenuto alla fine dello scorso calciomercato estivo. In questi mesi Chiesa ha dimostrato di meritarsi la maglia della Juventus, di valere insomma palcoscenici di grande prestigio. Quel che sta facendo a Torino non è passato certo inosservato, rumors provenienti dall’Inghilterra segnalano il ritorno su di lui di vecchi ammiratori come ad esempio il Chelsea di Roman Abramovich. D’altronde a Tuchel farebbe comodo un giocatore così eclettico e in grado di ‘spaccare’ le partite, sapendo fare tutta la fascia avanti e indietro, lavoro che il tecnico tedesco (a Londra decisosi fin da subito a puntare sulla difesa a tre) chiede ai suoi attuali ‘tornanti’.

Va detto, comunque, che la Juventus non ha alcuna intenzione di privarsi di Chiesa, non a caso avrebbe già rispedito al mittente proprio una proposta dei ‘Blues’. Una proposta importantissima, da una settantina di milioni: 38 cash più il cartellino di uno tra Pulisic e Jorginho, obiettivo juventino ai tempi di Sarri.

A.R.