Ronaldo potrebbe dire addio in estate: la Juventus pensa ad un clamoroso scambio in sede di calciomercato con la Premier

La Juventus ha deluso ancora. In queste ultime ore ha generato assoluto scalpore la sorprendente eliminazione dalla Champions League dei bianconeri contro il Porto. La gara di andata ha visto perdere gli uomini di Pirlo in trasferta con un risultato di 2-1 a favore dei portoghesi. Al ritorno la ‘Vecchia Signora’ ha vinto il match 3-2, ma ciò non è bastato a portare a casa la qualificazione ai quarti di finale. Situazione che si è verificata anche nelle precedenti due edizioni della competizione europea: nel 2019 i piemontesi uscirono ai quarti contro l’outsider Ajax, mentre la scorsa stagione con il Lione sempre agli ottavi. Momento critico che fa riflettere la società targata Agnelli su diversi temi, come il futuro di Ronaldo. Il fuoriclasse è in difficoltà e continua a deludere. La dirigenza, inoltre, starebbe pensando ad un clamoroso scambio in sede di calciomercato.

Calciomercato Juventus, addio CR7: scambio con Bruno Fernandes

Male, a tratti malissimo la Juventus in Champions. Nuova enorme delusione in quella competizione che si dimostra ancora essere il vero punto debole dei bianconeri. È il vero obiettivo stagionale della squadra da diversi anni ormai. Dopo, però, le due finali raggiunte con Allegri in panchine, il gruppo è andato sempre peggio. Uno dei giocatori più in ombra nell’ultimo periodo è certamente Cristiano Ronaldo. Il portoghese era arrivato nel 2018 a Torino con l’obiettivo di riuscire a portare la Coppa europea in casa ‘Vecchia Signora’. Ma dal suo arrivo i risultati nella competizione sono andati via via peggiorando e ha regalato diverse prestazioni non all’altezza.

Ora la società riflette sul suo futuro, considerando lo stipendio annuale (intorno ai 30 milioni di euro) e i 36 anni di età compiuti lo scorso 5 febbraio. La dirigenza, inoltre, starebbe pensando ad un clamoroso scambio tra il fuoriclasse di Madeira ed un giocatore proveniente dalla Premier League. Si tratta di Bruno Fernandes, trequartista in forza al Manchester United con un passato nella nostra Serie A. I piemontesi vorrebbero sfruttare le difficoltà che gli inglesi stanno riscontrando nel rinnovo con il 26enne, in scadenza a giugno 2025.

L’ex Sampdoria, però, viene valutato dai ‘Red Devils’ almeno il doppio di CR7 e difficilmente lo United aprirebbe a questa ipotesi. Certamente, però, la permanenza di Ronaldo alla Juve pare sempre più a rischio.