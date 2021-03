Ancora un’eliminazione cocente in Champions League per la Juventus: flop di Cristiano Ronaldo, uomo in meno per Pirlo

Ancora un’eliminazione per la Juventus: il Porto vola agli ottavi di Champions League. La compagine bianconera aveva anche ribaltato il risultato grazie alla doppietta di Chiesa dopo lo svantaggio iniziale. Nei tempi supplementari il gol beffa di Sergio Oliveira ha estromesso definitivamente i bianconeri: nulla è servito la rete nel finale di Rabiot per il 3-2 definitivo dopo il 2-1 all’andata. Ancora una serata da dimenticare per Cristiano Ronaldo, colpevole anche sul gol direttamente su punizione di Oliveira: il campione portoghese è saltato in barriera girandosi incredibilmente.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: flop ancora in Champions

L’acquisto di Ronaldo da parte della Juventus era avvenuto proprio per ambire ad un possibile trionfo in Champions League, ma per la terza stagione consecutiva la compagine bianconera è uscita anzitempo dalla competizione più ambita a livello europeo riservata ai top club. Ora il suo futuro potrebbe essere così lontano da Torino per tornare ad essere protagonista anche in campo europeo in un’altra compagine di altissimo profilo.

Una strategia che con gli anni si è rivelata fallimentare puntando tutto sul campione portoghese, che non è riuscito ad essere l’uomo in più di Andrea Pirlo. Anzi, tutte le responsabilità sono state assunte dal giovane e vivace Federico Chiesa, autore di una doppietta entusiasmante dopo il gol all’andata che teneva ancora in vita la Juventus.

In estate il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe diventare realtà con tante big d’Europa, pronte a sferrare l’assalto definitivo sul portoghese. Finora sono arrivati successi ancora una volta soltanto in campo nazionale e non in quello internazionale: dagli Scudetti alle varie Coppe Italia e Supercoppa italiana. Il suo acquisto eccellente era propedeutico per riuscire a vincere la Champions League, dopo le due finali perse dai bianconeri sotto la gestione di Massimiliano Allegri.