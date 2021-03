Le ultime di calciomercato Juventus hanno come protagonista Paulo Dybala. La cessione dell’argentino può consentire ai bianconeri di mettere a segno due colpi

La Juventus sarà senz’altro una delle protagoniste del prossimo calciomercato estivo. Nei piani del club presieduto da Andrea Agnelli c’è una mezza rivoluzione che potrebbe partire dal ‘sacrificio’ di un certo Cristiano Ronaldo o, in alternativa, di quello di un paio di big. Tra gli indiziati figura Paulo Dybala, col quale i bianconeri non hanno ancora raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel giugno 2022. E chissà se mai lo troveranno, vista l’ampia distanza tra domanda e offerta: la Juve mette sul piatto una decina di milioni bonus inclusi, l’argentino ne chiede almeno 12 netti per arrivare ad essere il secondo più pagato della rosa assieme all’olandese de Ligt.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, forti critiche dalla Spagna | Prezzo in calo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, lotta Juventus-Inter | Colpo dalla Serie A

Calciomercato Juventus, 47 milioni e doppio ko all’Inter

A un solo anno dalla scadenza del contratto, la valutazione del classe ’93 di Laguna Larga potrebbe non andare oltre i 50-55 milioni di euro. Una cifra che consentirebbe comunque di realizzare una importante plusvalenza – il costo dell’argentino è stato quasi del tutto ammortizzato – nonché di mettere a segno non uno ma ben due colpi. Il primo a centrocampo, con il connazionale Rodrigo De Paul da tempo in cima alla lista dei desideri della società targata Exor. L’Udinese della famiglia Pozzo chiede sui 40 milioni di euro, ma alla fine potrebbe dire sì a una proposta da 35 bonus inclusi.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Spezia, il punto su Bastoni tra rinnovo e futuro in una big

Il secondo in difesa, nello specifico sulla corsia mancina. Il nome è quello di Emerson Palmieri, già in orbita juventina nelle ultime sessioni di mercato. Oltre ad essere in scadenza come Dybala, il terzino italo-brasiliano ex Roma è pure fuori dai piani del Chelsea. Tradotto: accessibilissimo, tanto che per portarselo a casa potrebbero bastare 10-12 milioni. Con 45-47 milioni di euro, la Juve ne prenderebbe due beffando… Due volte l’Inter dell’ex Conte, da tempo sulle tracce dei due calciatori.

A.R.