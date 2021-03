Sfida di calciomercato per il centrocampista dello Sparta Rotterdam, Harroui, con tre squadre italiane sul giocatore

La stagione 2020/21 sta entrando nel vivo e nelle prossime settimane diverse squadre si giocheranno obiettivi importanti, in Serie A e nelle coppe europee. Mentre si preparano ad affrontare un tour de force abbastanza impegnativo sul campo, dirigenze e aree scouting non perdono tuttavia di vista l’allestimento della rosa per il prossimo anno e il calciomercato resta una priorità ineludibile, anche in tempi di Covid. Lo stato di emergenza riguarda, ovviamente, anche le casse dei club, che sono chiamati ad operare con lungimiranza, senza rischiare di correre il passo più lungo della gamba. Anche per questo, vengono monitorati con attenzione i prodotti dei cosiddetti campionati minori. Uno dei territori più battuti in tal senso resta sicuramente l’Olanda.

Calciomercato: Fiorentina, Roma e Sassuolo guardano in Olanda

Autore di cinque gol e un assist in ventuno presenze stagionali, Abdou Harrui è finito nel mirino di Bruges e Werder Brema, ma non solo. Secondo quanto raccolto da Calciomercatoweb.it, infatti, il centrocampista 23enne viene monitorato anche in Serie A. Fiorentina, Sassuolo e Roma hanno ricevuto relazioni interessanti già nel corso del mercato invernale, ma nessuno dei club nostrani ha ancora deciso se avviare o meno una trattativa per il calciatore di origini marocchine. La squadra belga è stata molto pressante lo scorso gennaio, mentre nelle ultime settimane è stato soprattutto il club tedesco a muovere passi concreti per il calciatore.

In scadenza di contratto il 30 giugno del 2022, Harrui lo scorso anno è stato uno dei migliori assistman dell’Eredivisie, collezionando ben nove passaggi vincenti per i propri compagni. In virtù di una scadenza contrattuale così ravvicinata, lo Sparta farà un nuovo tentativo per il rinnovo.