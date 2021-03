Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza la possibilità che i bianconeri decidano di piazzare un doppio colpo in Francia dopo il tramontare del sogno Pogba

La Juventus rischia di dire addio a Paul Pogba. Perché servirebbe un ‘sacrificio’ economico importante, ma soprattutto perché il centrocampista francese potrebbe clamorosamente prolungare il suo contratto col Manchester United attualmente in scadenza nel 2022. I ‘Red Devils’ avrebbero grosse possibilità di convincerlo mettendo sul piatto una offerta da 17 milioni di euro netti a stagione fino al giugno 2025, più o meno quanto chiesto dal suo agente Mino Raiola al Real Madrid. Gli spagnoli, però, pare gli abbiano risposto picche dicendosi addirittura non interessati al Campione del Mondo, in bianconero dal 2012 al 2016. Segnale del fatto che il secondo ciclo alla guida delle ‘Merengues’di Zidane, grande estimatore del classe ’94 di Lagny-sur-Marne, stia davvero per giungere all’epilogo? Domanda quasi da un milione di dollari, dato che con Perez di mezzo non si possono mai avere certezze…

Calciomercato Juventus, doppio colpo in Francia per ‘dimenticare’ Pogba

Pogba rimane allo United, Juve col cerino in mano? Stando a indiscrezioni di calciomercato, assolutamente no. Paratici e soci sarebbero ora pronti a virare in Francia, per la precisione in casa del Lione: obiettivo Houssem Aouar. Il 22enne centrocampista transalpino non assomiglia per niente al grande ex, ma è indubbiamente un calciatore di enorme talento che non a caso interessa a mezza Europa, Real compreso. Il Managing Director juventino ci è sopra da circa due anni se non di più e i prossimi mesi potrebbero essere quelli giusti per l’assalto decisivo: possibile una proposta da 35 milioni di euro più 10-12 di bonus legati al raggiungimento di obiettivi individuali e di squadra. La Juve proverebbe a far leva sugli eccellenti rapporti con la società del presidente Aulas, vedi l’affare De Sciglio della scorsa estate, con lo stesso terzino che può diventare una pedina di scambio.

Non solo Aouar, comunque: del Lione piace sempre, e tanto, pure Memphis Depay ingaggiabile a costo zero dato che è in scadenza a giugno. Per non ‘rompere’ il rapporto e complicare l’affare Aouar, la dirigenza juventina potrebbe aggiungere anche sui 5 milioni alla sua proposta iniziale, soldi che varrebbero come una sorta di ‘indennizzo’ per l’attaccante olandese, nel mirino pure di Barcellona e Inter.

