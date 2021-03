Addio annunciato tra Loew e la Germania. Si sblocca una prestigiosa panchina europea e un allenatore top per la Juventus

La federazione calcistica tedesca è stata chiara: al termine dell’Europeo, Joachim Loew non sarà più l’allenatore della Nazionale Tedesca. La Germania, in oltre 15 anni, è diventata grande con il commissario tecnico tedesco, arrivando a vincere il Mondiale 2014 in Brasile e la Confederation Cup 2017. Negli ultimi anni però i tedeschi stanno attraversando un momento di flessione e dopo l’estate il rapporto con il ct non proseguirà. Nonostante questo non mancano gli estimatori per lo stesso allenatore. In Spagna, chi stravede per lui, secondo Don Balon, sarebbe Florentino Perez, presidente del Real Madrid.

Juventus, Loew fa arrivare Zidane: ecco come

Il numero uno dei ‘blancos’ lo avrebbe voluto con sè già nel 2013, nel dopo Mourinho e sarebbe stato cercato anche nel 2018 dopo le dimissioni di Zidane. Ora, con l’addio annunciato alla Germania, il sogno del patron spagnolo può diventare realtà. Così di fatto si libererebbe Zinedine Zidane dalla panchina del Real Madrid. Un’occasione, questa, che potrebbe provare a cogliere al volo la Juventus. L’allenatore francese è da tempo accostato ai più grandi club europei, tra i quali appunto quello bianconero che – sotto la guida di Maruzio Sarri prima e Andrea Pirlo poi – ha avuto risultati deludenti nelle ultime due edizioni di Champions League.

In estate la fiamma che porta al campione francese, ex centrocampista proprio della ‘Vecchia Signora’ potrebbe riaccendersi per la Juventus. Loew al Real Madrid potrebbe liberare Zidane per la Juventus.