Sirene inglesi per un titolare della Juventus: mister Ancelotti avrebbe già l’accordo con il calciatore per portarlo all’Everton. Le cifre

L’eliminazione prematura dalla Champions League ha portato aria di rinnovo in casa Juventus. Il club bianconero s’interroga sul futuro e medita ad una possibile rivoluzione in estate. La dirigenza potrebbe sacrificare qualche pezzo pregiato per poi tuffarsi sul mercato con le giuste risorse per rinnovare una rosa stanca e senza alternative di livello.

Calciomercato Juventus, assalto Everton a Rabiot

I campioni bianconeri hanno estimatori in tutta Europa, e l’ultima suggestione di mercato arriva da una squadra inglese. L’Everton – già da qualche settimana – avrebbe messo nel mirino Adrien Rabiot, pupillo di mister Ancelotti che lo ha avuto al Psg (nove presenze). Il francese – in scadenza con la Juventus nel 2023 – sta faticando ad affermarsi in Serie A, ma i due gol consecutivi realizzati contro Lazio e Porto lo hanno riportato alla ribalta.

Secondo quanto riferisce ‘todofichajes.com’, infatti, l’Everton avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il calciatore: contratto di quattro anni a 7 milioni a stagione. Cifre straordinarie, alle quali Rabiot avrebbe dato il suo sì. Per il centrocampista classe 1995 si tratterebbe della prima esperienza in Premier League, la seconda all’estero dopo la parentesi ancora in corso con la Juventus.

Calciomercato, l’offerta dell’Everton per Rabiot

L’Everton – forte dell’accordo con Rabiot – vuole ora trovare l’intesa con la Juventus per definire il passaggio del francese già in estate. Il club inglese è pronto a mettere sul tavolo 30 milioni, anche se non è escluso che vi sia inclusa una parte fissa e una parte variabile. Mister Ancelotti aveva provato già in passato a sottrarlo ai bianconeri, e conta che questa possa essere l’occasione giusta per concludere l’affare.

La palla, ora, è nella mani della Juventus, che dovrà decidere come comportarsi. Protagonista di appena quattro gol in 70 presenze in bianconero, Rabiot non ha mai pienamente convinto Pirlo, ma un finale di stagione ad alti livelli potrebbe far ricredere la dirigenza, complicando una trattativa con l’Everton che sembra però già ben avviata.