La Juventus si interroga sul futuro dopo l’eliminazione dalla Champions League: il giornalista, Emanuele Gamba, fa il punto della situazione su Cristiano Ronaldo

Il ‘day after’ in casa Juventus non è certo vissuto in un clima sereno. Il club bianconero si interroga sul futuro e la dirigenza medita sulle posizioni di mister Pirlo e Cristiano Ronaldo. Il giornalista di ‘La Repubblica’, Emanuele Gamba, è intervenuto alla Tv di ‘Calciomercato.it’ per parlare soprattutto del caso del portoghese.

Calciomercato Juventus, il futuro di Ronaldo

CR7 andrà via? Questa domanda aleggia tra i tifosi della Juventus, e Gamba dà loro una risposta: “Credo che l’unica volta in cui c’è stata la possibilità che lui se ne andasse è stata l’estate scorsa e credo che il suo staff si sia mosso in questo senso, credo che Mendes si sia mosso per capire se c’erano delle possibilità e non le ha trovate”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, stoccata su Ronaldo | “Barriera da oratorio”

“Dubito che un anno dopo, con un Ronaldo ancora più vecchio ed un Ronaldo più passato di moda queste possibilità possano ripresentarsi. Io credo di no“, ha detto ancora Gamba, aggiungendo: “Sostanzialmente Mendes aveva sollecitato PSG e Manchester United, che hanno detto di no entrambi. Francamente non vedo la possibilità che succeda qualcosa di diverso ora”.

Calciomercato, da Ronaldo a Pirlo: i dubbi di Agnelli

Il mercato europeo sembra essere chiuso per Ronaldo, ma fuori? “La possibilità che Ronaldo vada via per andare a giocare in America o in Medio Oriente francamente non la vedo, ha chiuso Gamba, che lascia però aperta una via: “Lo Sporting Lisbona è la società in cui è cresciuto è chiaro che se lui accettasse di giocare sostanzialmente gratis a fine carriera sarebbe anche bello. Potrebbe essere uno scenario che potrebbe schiudersi”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, attacco in diretta | È senza allenatore

La chiosa, poi, è su Pirlo, la cui posizione sembra però essere salda sulla panchina bianconera: “Da quello che ha riferito Pirlo che ieri sera ci ha detto di aver parlato con Agnelli e ci ha detto chiaramente che il progetto è questo, va avanti ed è solo l’inizio. Questo significa che la Juve intende insistere su questa strada e non credo che pagherà Pirlo e nemmeno Paratici, perché la scelta di Pirlo è stata di Agnelli”.