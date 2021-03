La Juventus continua a monitorare anche il fronte calciomercato per quanto riguarda le cessioni in estate: possibile addio per tornare in patria

Una stagione tra alti e bassi per la Juventus, che continua a monitorare il calciomercato in vista della prossima stagione. Il club bianconero è sempre molto attivo per arrivare a colpi interessanti, ma potrebbero arrivare cessioni eccellenti in estate con addii a sorpresa con il ritorno in patria.

Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa

Cresciuto nel Gremio, come svelato dal portale “Espn” lo stesso club brasiliano starebbe pensando al ritorno di Douglas Costa, esterno di proprietà della Juventus in prestito al Bayern Monaco. In questa stagione per il talentuoso giocatore sudamericano sono arrivate poche soddisfazioni a livello personale collezionando complessivamente soltanto 693 minuti con un gol all’attivo.

Lo stesso presidente del Gremio, Romildo Bolzan Jr., ha svelato nella giornata di ieri di arrivare a quattro o cinque giocatori di fama mondiale per puntellare la rosa a disposizione: così Radio Bandeirantes ha rivelato i nomi di due calciatori, tra cui Douglas Costa e Rafael Carioca del Tigres. Anche il Milan sarebbe sulle tracce del talentuoso giocatore brasiliano, che aveva anche aperto ad un possibile ritorno in Serie A dopo gli anni gloriosi in maglia bianconera. Gli affari sono complicati a causa dell’eccessiva valutazione, ma il club brasiliano continua a lavorare dietro le quinte per rendere realtà il suo possibile arrivo.

Per Douglas Costa potrebbe concretizzarsi un prestito al Gremio: al momento il brasiliano si trova in prestito al Bayern, ma la compagine tedesca non eserciterà un’opzione alla fine di questa stagione: il suo contratto con la Juventus scadrà a giugno 2022. Un’idea suggestiva con il Gremio che è stata la sua prima squadra nel calcio professionistico dopo essersi messo in luce nel settore giovanile della compagine brasiliana.