Non è un momento facile per Rino Gattuso che inizia a pensare al suo futuro: nuovi contatti con il club di Serie A

Non è una stagione semplice quella che sta vivendo il Napoli, che in questi mesi ha collezionato fin troppi passi falsi e ha quasi perso tutti gli obiettivi prefissati a inizio stagione. I ‘Partenopei’ infatti sono stati eliminati dalla Coppa Italia in semifinale contro l’Atalanta e dall’Europa League ai sedicesimi di finale contro il Granada, oltre ad aver perso la Supercoppa Italiana contro la Juventus per 2-0.

Anche lo scudetto sembra essere ormai andato visto il distacco di ben 12 punti dalla vetta occupata dall’Inter, ma c’è ancora l’obiettivo Champions League da raggiungere. Quasi sicuramente non ci saranno trofei in questa annata per il Napoli, ma la compagine allenata da mister Gattuso deve comunque gettare le basi per la prossima stagione e per questo è fondamentale arrivare in una delle prime quattro posizioni in classifica.

Calciomercato, nuovi contatti con la Fiorentina per Gattuso: ci sono anche Sampdoria e Wolverhampton

Rino Gattuso quasi certamente terminerà questa stagione con il Napoli cercando di ottenere la migliore posizione in Serie A, ma per la prossima stagione dovrà trovare una nuova squadra. In tal senso la situazione sembrerebbe essere già a buon punto, visto che ci sarebbe già un club del massimo campionato italiano disposto ad accogliere a braccia aperte il campione del mondo 2006.

La Fiorentina, infatti, non è soddisfatta del lavoro di Cesare Prandelli e sta già lavorando per programmare la prossima stagione. In settimana ci saranno nuovi contatti con Rino Gattuso per provare a convincerlo a scegliere i viola in estate. Su di lui però sembrano esserci anche Sampdoria e Wolverhampton.

L’idea Premier League potrebbe affascinare Gattuso ma la Fiorentina è pronta a battere la concorrenza per iniziare un nuovo progetto.