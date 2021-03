Saranno mesi importanti in casa Juventus anche per quanto riguarda il fronte calciomercato: scambio possibile col City

Tra gli obiettivi prefissati ad inizio stagione ai possibili colpi da mettere a segno in estate: la Juventus continua a monitorare il fronte calciomercato per puntellare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Finora la compagine bianconera è ancora in corso per ogni competizione: l’obiettivo prossimo è quello di superare il turno di Champions League ribaltando il risultato dell’andata contro il Porto (2-1).

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, assalto al big in Spagna | Doppia ‘beffa’ per l’Inter

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Serie A, il big non rinnova | Il Milan sfida la Juventus

Calciomercato Juventus, scambio da urlo col City

Lo stesso Pirlo ha lanciato nuovamente dal primo minuto Alvaro Morata, che sta risolvendo i suoi problemi fisici. Inoltre, nella vittoria convincente contro la Lazio si è messo in luce il centrocampista francese, Adrien Rabiot, che ha trovato così un gol da applausi sul finire di primo tempo superando Pepe Reina con un bolide sotto la traversa. Nelle scorse ore lo stesso agente UEFA, Vincenzo Morabito, ha svelato ai microfoni di Tuttosport come l’ex Psg sia nella lista della spesa del Manchester City.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Calciomercato, la Serie A sfida la Bundesliga: radar in Olanda

La Juventus potrebbe così pensare ad uno scambio suggestivo con il Manchester City, guidato magistralmente da Pep Guardiola. Il club bianconero avrebbe bisogno di un nuovo terzino sinistro, soprattutto in caso di addio Alex Sandro, pronto a cambiare aria dopo diverse stagioni. L’idea suggestiva sarebbe quella del laterale ucraino, Oleksandr Zinchenko, classe 1996, che ha collezionato finora 19 presenze complessivamente con la compagine inglese.

La Juventus continua così ad essere protagonista per provare ad anticipare le altre big d’Europa. Pirlo avrebbe espresso così il suo desiderio di pensare a rinforzare le corsie esterne della compagine bianconera. L’idea di scambio potrebbe accontentare così tutte le parti coinvolte con un’estate ricca di movimenti.