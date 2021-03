Messi pare più vicino al rinnovo in sede di calciomercato con il Barcellona: potrebbe chiedere l’acquisto di un big dell’Inter

L’Inter sta attraversando un periodo di forma assolutamente fantastico. I nerazzurri hanno conquistato la testa della classifica ai danni dei propri cugini del Milan. Ora la squadra è a quota 59 punti dopo 25 giornate di campionato. Sarà fondamentale il grande scontro con l’Atalanta, in programma questa sera alle ore 20:45. Gli uomini di Gasperini si stanno preparando al match con la fiducia più totale, considerando il roboante 5-1 ottenuto nella scorsa partita con il Crotone. Per Conte e i suoi si tratta di un incontro molto importante, al fine di mantenere una distanza considerevole dai rossoneri, usciti vincitori ieri contro il Verona in trasferta. Se dal campo le notizie sono per ora rassicuranti, discorso diverso va fatto, invece, per il calciomercato. Messi sarebbe più vicino al rinnovo con il Barcellona e per accettare il prolungamento potrebbe chiedere un grande giocatore dei lombardi.

Calciomercato Inter, Messi rinnova con il Barcellona e chiede Lautaro Martinez

Lo scudetto per l’Inter è sempre più una possibilità concreta. I nerazzurri ormai sembra siano i favoriti nella corsa al titolo. Lo scontro con l’Atalanta sarà fondamentale al fine di proseguire la striscia di vittorie consecutive e tenere lontano il Milan, che ieri ha vinto la sua partita con il Verona. Potrebbero arrivare, però, notizie poco confortanti in sede di calciomercato. Messi pare sia più vicino al rinnovo con il Barcellona, nonostante i problemi che il club spagnolo sta vivendo ultimamente a causa della fine del ciclo vincente.

Il fuoriclasse argentino (in scadenza a giugno 2021) potrebbe richiedere come condizione un giocatore che ha fatto vedere grandi cose fino ad ora nella nostra Serie A e che conosce bene essendo suo compagno in Nazionale. Si tratta di Lautaro Martinez, attaccante in forza alla ‘Beneamata’. Il termine dell’accordo attuale del 23enne è previsto per giugno 2023, ma la società ed il calciatore avrebbero trovato l’intesa per aggiungere un anno e portare lo stipendio a 4.5 milioni di euro a stagione.

Possibile comunque l’acquisto dei blaugrana la prossima estate nonostante il nuovo accordo, considerando anche, però, la clausola da 111 milioni di euro valida per l’estero. Situazione da monitorare, con quella che sarebbe sicuramente una grandissima perdita per l’Inter.